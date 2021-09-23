В вопросе судебной реформы мы торгуем суверенитетом, хотя это ничего нам не даст, - эксперт

Украинские власти в обмен на кредиты согласились отдать иностранцам контроль над отечественной судебной системой. Это не только не решит проблемы украинских судов, но и, с большой долей вероятности, ухудшит ситуацию.

Об этом заявил эксперт Виктор Скаршевскийво время круглого стола «Оценка деятельности судебной системы и пути ее реформирования», который прошел в информационном агентстве «Украинские новости».

«Мы часто слышим, что наша судебная система коррумпированная, несправедливая, неэффективная. Но вот в начале сентября социологическая компания «Активгруп» провела опрос и поинтересовалась, а откуда же украинские граждане получают информацию о коррумпированности и несправедливости украинской судебной системы. Оказалось, что 77% опрошенных вообще не сталкивались с судебной системой. При этом 67% сказали, что они получали информацию о судебной системе из СМИ. То есть почти 2/3 людей судят о судебной системе по сообщениям СМИ, а туда информация попадает от так называемых активистов, которые постоянно эту тему муссируют на гранты иностранных государств», - отметил эксперт.

Он, считает, что о неэффективности, несправедливости и коррумпированности судов, нужно говорить, основываться на объективных фактах.

«Я не преуменьшаю проблемы в судебной системе, они есть, они глубокие, серьезные, но во многих случаях мы сталкиваемся с искусственным подогреванием этой темы так называемыми активистами. Баланс доверия или недоверия к нашим судам и правоохранительным органам, очень низкий, это правда. Однако есть структуры, у которых он еще ниже. Это так называемые антикоррупционные органы, созданные по инициативе Запада. Согласно данным Центра Разумкова, который проводил опрос в июле-августе, баланс доверия-недоверия к Специализированной антикоррупционной прокуратуре составляет минус 57%. НАБУ, флагман борьбы с коррупцией, имеет минус 54%, а Высший антикоррупционный суд, который полностью был создан под наблюдением международных экспертов – минус 53%. Доверие к новым антикоррупционным органам в полтора раза хуже, чем к нашим традиционным», - отметил эксперт.

Скаршевский считает, что в таких условиях реформирование еще и украинской судебной системы по рецептам иностранцев, может лишь ухудшить ситуацию. Будут созданы органы, которые окажутся еще менее эффективны, чем существующие.

«Антикоррупционная инфраструктура начала создаваться в 2015 году, и согласно данным бюджета с 2015 по 2021 год, из наших карманов мы профинансировали антикоррупционные структуры на сумму 600 миллионов долларов. Какая эффективность работы этих структур? В бюджете есть доходная статья от борьбы с коррупцией. В рамках решения судов за 2015-2021 год получили назад лишь 30 тысяч долларов. На следующий год, проект бюджета уже опубликован, на эти органы в количестве 6 штук предусмотрено еще 200 миллионов долларов. Фактически, будет потрачен почти миллиард долларов на борьбу с коррупцией, которая в Украине процветает» - подсчитал он.

Эксперт отметил отсутствие каких-либо заметных результатов и от деятельности еще одной созданной по инициативе Запада структуры - Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

«Очень часто можно было услышать ранее, что нет обвинительных приговоров за коррупцию потому, что нет ВАКС. Так вот, этот суд уже работает два года - с сентября 2019 года, но ни один высокопоставленный чиновник коррупционер не пострадал. Есть обвинительные акты, но касаются они директоров предприятий, депутаты облсоветов, районных судей, следователей прокуратуры, не я не нашел там ни министров, ни депутатов. При этом мы уже почти на миллиард профинансировали эту структуру», - возмущается эксперт.

Он объяснил, почему реформой судов в Украине снова занимаются иностранцы и нанятые ими активисты.

«Почему в этой теме появляется так много активистов, международных экспертов? Почему им на откуп отдается судебная система? Есть соответствующие международные кредитные соглашения, которые подписывала и прошлая власть, и нынешняя. Буквально неделю назад мы получили 600 миллионов евро кредита, а в кредитном соглашении - оно называется макрофинансовая помощь, хотя это кредит под проценты, черным по белому написано, что суды надо отдать международным экспертам. Это я называю торговлей суверенитетом в кредит. Это касается не только судебной системы. У нас Нацбанк это филиал МВФ, бюджет нужно согласовать с тем же МВФ, во всех наблюдательных советах большинство - иностранцы. Мы продолжаем торговать суверенитетом, хотя нам это ничего не даст. Никакой борьбы с коррупцией не будет, просто контроль за украинскими судами будет осуществляться извне», - отметил эксперт.

Он также считает манипулятивными заявления о том, что якобы именно из-за коррумпированной судебной системы в Украину не идут иностранные инвестиции.

«Наверное, при идеальной судебной системе их было бы больше. Но, когда говоришь с реальными инвесторами, приоритеты меняются, - коррупция, неэффективность судебной системы уходят на 4,5,7 план. Простой пример: инвестиции в Украине доходили до 10 миллиардов, потом 5-7 лет они находились на уровне 7 миллиардов долларов, - это было до 2014 года. Что, судебная система тогда была намного лучше? Нет, но инвесторы шли, потому что видели возможность зарабатывать. Они смотрят на условия работы, преференции от государства, будет ли компенсация за создание новых рабочих мест, бесплатное подключение к инфраструктуре, электросетям - то, что есть в Турции, Польше, но чего нет у нас…. Сейчас, после проведённых 5 реформ судебной системы, иностранные инвесторы от нас только убегают. Потому что вопрос в экономической, финансовой и монетарной политике, а не в судах», - убежден эксперт.

Он также дал свои рекомендации по реформированию украинской судебной системы.

«Во-первых, надо прекратить торговать суверенитетом. И отлучить власть от судов — это и будет борьба с коррупцией. Пока есть влияние власти на суды, не помогут никакие наблюдательные советы и международные эксперты.

Второй момент — это увеличение финансирования, без денег даже самый классный специалист работать не сможет.

И третий, очень важный момент, — это удешевление и упрощение доступа украинских граждан к судебной системе. Надо заниматься именно этими реальными вещами», - предлагает Виктор Скаршевский.

Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает создание Этического совета, который будет проверять членов ВСП на добропорядочность. В нем решающее влияние также будут иметь иностранцы.

Такое значительное участие иностранцев в реформировании украинской судебной системы уже вызвало критику со стороны многих отечественных экспертов, которые видят в этом нарушение конституционных норм, в частности нарушение принципа суверенитета страны и независимости судебной системы.