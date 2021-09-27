В Украине сократился госдолг

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 млрд грн или 92,53 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.
Об этом сообщает Министерства финансов.
По данным Минфина, в течение августа 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте долг на 0,44 млрд долларов (на 0,5%).
По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 463,57 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 54,49 млрд долларов, внутренний долг — 1 021,78 млрд грн (41,11%) или 38,04 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 2 199,97 млрд грн (88,52% от общей суммы долга) или 81,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 285,38 млрд грн (11,48%) или 10,62 млрд долларов.
Напомним, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).
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