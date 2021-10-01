Власти Грузии уверяют, что Саакашвили не покидал Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в грузинском городе Батуми, не покидал пределов Украины. Об этом в пятницу на брифинге заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат Мамука Мдинарадзе.

«Саакашвили не покидал Украину. Сейчас он находится в какой-то дыре и по телефонам что-то планирует. У нас есть неопровержимая информация о том, что он не покидал Украину», — сказал Мдинарадзе.

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал Саакашвили.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории, где ему грозит арест.