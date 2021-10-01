Цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг €100 за МВт*ч или $1199,44 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).
Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу Ямал-Европа почти в три раза этим утром, которое к настоящему моменту ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне).
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