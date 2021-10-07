Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.

«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в тексте указа главы государства № 522/2021 от 6 октября, опубликованном на сайте президента в четверг утром.

Напомним, что Руслан Стефанчук — главный кандидат на должность главы ВР после отставки Дмитрия Разумковаю.