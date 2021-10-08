Руслана Стефанчука выбрали новым спикером Рады

Руслана Стефанчука избрали новым спикером Верховной Рады.

За это проголосовал 261 народный депутат.

Ранее Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, который с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.