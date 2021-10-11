Киев попал в список городов с самым грязным воздухом

В украинской столице в понедельник, 11 октября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Отмечается, что по состоянию на 09.25 индекс Киева составлял 120 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.