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В Киеве несколько дней был опасный для здоровья воздух

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В Киеве несколько дней был опасный для здоровья воздух

В течение периода с 10 по 15 января в г. Киеве было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций среднесуточного содержания опасных веществ в воздухе, сообщает пресс-служба Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского.

Отмечается, что данные о превышении концентрации опасных веществ в воздухе было собраны в ходе наблюдений ученых на стационарных постах в разных уголках города.

«Всего на 14 стационарных постах обсерватории с 10 по 15 января 2022 г. было отобрано и проанализировано 1500 проб воздуха», — подчеркивают в обсерватории.

Там уточняют, что, в частности, обнаружено превышение допустимой концентрации зависших веществ в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений, диоксида азота — в 4,1 раза — на площади Победы 10 и 11 января; в 3,0-3,9 раза — на улицах Семена Скляренко, Попудренко, Каунасской, площадях Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы (район метро Святошин), Оболонском проспекте; в 2,2-2,9 раза — на ул. Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), ул. Александра Довженко (район метро Шулявская).

При этом, на проспекте Науки возле метеоплощадки обсерватории превышений не зафиксировано.

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Кроме того, на проспекте Победы, Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской и площади Победы было зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации формальдегида в воздухе в 2,1-2,4 раза, на других постах обсерватории этот показатель находился на уровне 1,0-1,9 раза.

«В целом по сравнению с предыдущей неделей в воздухе несколько снизилось содержание формальдегида, диоксида азота, оксида углерода», — уточняют в обсерватории.

Киев, воздух
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