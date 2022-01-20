В Киеве несколько дней был опасный для здоровья воздух

В течение периода с 10 по 15 января в г. Киеве было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций среднесуточного содержания опасных веществ в воздухе, сообщает пресс-служба Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского.

Отмечается, что данные о превышении концентрации опасных веществ в воздухе было собраны в ходе наблюдений ученых на стационарных постах в разных уголках города.

«Всего на 14 стационарных постах обсерватории с 10 по 15 января 2022 г. было отобрано и проанализировано 1500 проб воздуха», — подчеркивают в обсерватории.

Там уточняют, что, в частности, обнаружено превышение допустимой концентрации зависших веществ в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений, диоксида азота — в 4,1 раза — на площади Победы 10 и 11 января; в 3,0-3,9 раза — на улицах Семена Скляренко, Попудренко, Каунасской, площадях Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы (район метро Святошин), Оболонском проспекте; в 2,2-2,9 раза — на ул. Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), ул. Александра Довженко (район метро Шулявская).

При этом, на проспекте Науки возле метеоплощадки обсерватории превышений не зафиксировано.

Кроме того, на проспекте Победы, Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской и площади Победы было зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации формальдегида в воздухе в 2,1-2,4 раза, на других постах обсерватории этот показатель находился на уровне 1,0-1,9 раза.

«В целом по сравнению с предыдущей неделей в воздухе несколько снизилось содержание формальдегида, диоксида азота, оксида углерода», — уточняют в обсерватории.