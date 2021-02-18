Киев снова попал в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 09:80 столица Украины была на 8 месте в рейтинге, на первом оказался Дели (Индия).

Индекс Киева составляет 160 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице характеризуется как «очень вредный». При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

17 февраля в Киеве также был зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.