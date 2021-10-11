Евросоюз продлил санкции против РФ и Сирии за распространение химоружия

Европейский Союз продлил санкции против Сирии и России за распространение химического оружия до 16 октября 2022 года.
Об этом говорится в решении Совета ЕС.
«Сегодня Рада продлила ограничительные меры со стороны ЕС по применению и распространению химического оружия до 16 октября 2022 года», — говорится в решении.
Эти санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц, в настоящее время касаются девяти физических лиц и одного юридического лица.
Отмечается, что всего в списке насчитывается 15 человек — 10 россиян и 5 сирийцев. В частности, в списке четверо россиян, участвовавших в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Также подвергнуты санкциям две организации — Центр научных исследований в Сирии и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (где был создан «Новичок»).
Как сообщалось, 15 октября 2018 года Совет ЕС принял решение об ограничительных мерах против распространения и использования химического оружия. Согласно этому решению наложено ограничение на передвижение, а также замораживание фондов и экономических ресурсов для определенных лиц, субъектов и учреждений, которые несут ответственность за предоставление финансовой, технической или материальной поддержки, или любое привлечение к производству или использование химического оружия.
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