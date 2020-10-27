Со второй попытки Высший антикоррупционный суд возобновил дело «Роттердам +», сообщили в «Центре противодействия коррупции». Уголовное производство возобновила судья Оксана Олейник.
«В течение трех заседаний ЦПК доказывал, что прокурор САП Виталий Пономаренко безосновательно закрыл дело. Он отверг большой объем доказательств и сослался на экспертизу, которая как подтвердила, так и не опровергла вреда от формулы», — отметили в ЦПК.
Также во время суда объявили о новой экспертизе по делу, которое определило, что формула «Роттердам +» нанесла ущерб на сумму 39,9 млрд грн. Указано, что сторона защиты всячески через подконтрольные олигарху Ринату Ахметову СМИ пытались очернить эксперта, которая сделала соответствующий вывод.
«Да и сам бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, утвердил формулу „Роттердам +“ , а сейчас скрывается за границей, подвергались критике как ее, так и вообще компании ДТЭК Рината Ахметова. Поэтому Антикорсуд со второго раза прислушался к доводам и возобновил дело. Ранее это отказалась делать судья Екатерина Широкая», — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление суда обжалованию не подлежит, поэтому генпрокурор Ирина Венедиктова обязана немедленно возобновить расследование.
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