Как прокуратура помогает Ахметову слить дело «Роттердам +»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 октября отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталия Пономаренко о закрытии следственного дела в отношении так называемой формулы «Роттердам плюс», которая была принята 28 августа 2020. Такое решение ВАКС привело к автоматическому восстановлению досудебного расследования, которое было прекращено прокурором.

В тот же день, когда ВАКС возобновил дело, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) приостановили его для получения ответов на запросы в международные инстанции. Дело в том, что до окончания предельных сроков следственных действий оставалось всего три дня. Очевидно, чтобы выгадать время, НАБУ пошло на «процессуальный маневр» — остановило следствие для получения материалов из-за границы.

Впрочем, как только детективы восстановят следственные действия, у прокурора САП будет только три процессуальных дня для того чтобы предоставить стороне защиты обвинительные материалы для ознакомления. После этого дело должно пойти в суд.

Детективы НАБУ требуют замены прокурора по делу. Потому что нынешний — Виталий Пономаренко — стремится любой ценой закрыть дело. Позиция НАБУ: надо передать дело в суд, там разберется, есть состав преступления или нет. Ходатайство об изменении прокурора НАБУ подало в Генпрокуратуру 3 октября.

Пока не назначен новый глава САП, следователя прокурора по делу должна назначить Генпрокурор Ирина Венедиктова. 15 октября 2020 она отказалась возобновлять дело «Роттердам плюс», закрытое Пономаренко. Поэтому высока вероятность того, что Венедиктова назначит на дело прокурора вроде Пономаренко, который всеми способами будет пытаться не пустить дело в суд. Или вообще никого не назначит. Тогда НАБУ воспользуется процессуальной возможностью ждать материалы из-за границы, что затянет дело.

Как известно, генпрокурор назначается на должность президентом с согласия Верховной Рады. Должность руководителя Генпрокуратуры — прямая ответственность Владимира Зеленского.

Что такое Роттердам плюс?

Роттердам плюс — это формула расчета тарифа для генерации электроэнергии, которая действовала с начала 2016 по 1 июля 2019 года. Она была утверждена в марте 2016 постановлением № 289 Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) под председательством Дмитрия Вовка.

Ее формализованное название: «Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии». Порядок предусматривал расчет тарифа для тепловой генерации с учетом стоимости угля на угольной бирже в Роттердаме за последние 12 месяцев и его доставки. Так называемый индекс API2 (ARA), плюс логистика. При этом, более 80% угля и 70% тепловой генерации в Украине в это время контролировал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

К тому же, инвесткомпания ICU, где работал Дмитрий Вовк до прихода в НКРЭКУ, до 2016 году покупала долговые бумаги ДТЭК. После принятия «Р+» в 2016 году они значительно подорожали.

Еще в 2017 году НАБУ было открыто уголовное производство в отношении дела «Роттердам +».

Кто является главным обвиняемым по делу

На сегодня НАБУ сообщило о подозрении шести лицам. Среди них экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, директор «ДТЭК Сети» Иван Гелюх и другие. Гелюх и Евдокимов были задержаны. Первый вышел под залог в 10 млн грн, второй — под залог в 2 млн грн.

Волк не был арестован, так как уехал за границу. До сих пор он официально находится в розыске на территории Украины. Но это не мешает ему без всяких ограничений проживать на Кипре. Он активно ведет свой Facebook и часто присоединяется по видео-связи к обсуждениям «заказного характера дела Роттердам +» на телеканале ТРК «Украина» Рината Ахметова.

Какие были аргументы закрытия дела «Роттердам+»

Главная аргументация прокуратуры заключается в том, в результате действия схемы «отсутствуют прямые убытки». В заключении одной из экспертиз, которую заказывало НАБУ, не указан о прямой ущерб. Почему? Дело в том, что прямые убытки трудно доказать. Дополнительные средства для ДТЭК Ахметова формировались за счет повышения цены электроэнергии для юридических лиц и за счет недополучения средств государственной генерацией. Это оператор АЭС — НАЭК «Энергоатом» и оператором ГЭС — Укргидроэнерго.

Но Энергоатом и Укргидроэнерго во времена действия «Роттердам+» были прибыльными. Зато тепловая генерация ДТЭК, наоборот, убыточной. Как так случилось?

Во-первых, в модели рынка электроэнергии, которая действовала до июля 2019 года, НКРЭКУ утверждал и тарифы на производство электроэнергии, и инвестиционные программы Энергоатома и Укргидроэнерго. То есть, Регулятор во главе с Волком просто «резал» инвестиционные программы предприятий и устанавливал расходы ниже поступления от тарифа.

Во-вторых, убытки тепловой генерации ДТЭК были обусловлены вертикальной интеграцией. Шахты ДТЭК продавали тепловым станциям ДТЭК уголь по завышенным ценам. Поэтому внутри холдинга генерация показывала убытки, а угледобывающие активы — сверхприбыли. Все это должно запутать следователей, прокуратуру, судей и общество.

Пользуясь этим прокурор САП Пономаренко, вовсе не погружаясь в суть дела, закрыл его в августе «за недостаточностью доказательств нанесенного ущерба». После решения ВАКС 27 октября о возобновлении дела, Пономаренко обжаловал и это решение.

Как сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), вся аргументация прокурора в жалобе заключалась в том, что «решение ВАКС незаконное и необоснованное».

Жалобы на возобновление дела подали два истца: уже упомянутая ЦПК, которую возглавляет Виталий Шабунин, и Никопольский ферросплавный завод (НЗФ) Игоря Коломойского.

ЦПК еще в 2016 году заявлял о совершении преступления тогдашним председателем НКРЭКУ Дмитрием Волком. Поэтому ГПК идентифицировало себя, как заявителя в уголовном производстве. Это дало ей право инициировать жалобу об отмене постановления прокурора о прекращении следствия по «Р +».

НЗФ обратился с заявлением о нанесении ему вреда в связи с принятием «Р +» к САП еще в 2018 году. НЗФ — крупнейший потребитель электроэнергии в стране. В 2019 году предприятие использовало около 3,7 млн. МВт-ч, что составляет 2,5% от общего потребления этого ресурса в стране. Именно жалоба предприятия Коломойского была удовлетворена ВАКС.

Не получится ли так, что доказательства преступности Р + в суде станет поводом для возмещения НЗФ убытков за счет государства, в лице которого действовал Регулятор? Этого не будет, потому что государство также является потерпевшей стороной в этом деле. Протоколом заседания от 28 мая 2020 года, где были представители НКРЭКУ, Верховной Рады, Минюста, Государственной регуляторной службы и СБУ, были сформированы и обоснованы требования государства к холдингу ДТЭК.

Прокурор Пономаренко отказался составлять иск, опираясь на этот протокол. Впрочем, если новый прокурор по делу таки подготовит этот иск, можно рассчитывать на спец-конфискацию средств группы ДТЭК в пользу государства.

Чего хотят стороны

Детективы НАБУ хотят, чтобы дело попало в суд — в ВАКС. Там ДТЭК будет труднее «слить» его из-за большей публичность судебного процесса по сравнению со следствием.

Для ДТЭК, Вовка и других подозреваемых, идеальным развитием событий было бы назначение Венедиктовой такого же «карманного» прокурора, как и Пономаренко. В таком случае НАБУ отложит возобновление следственных действий. Дело затянется на годы. Подозреваемые рассчитывают, что чем дальше, тем легче им будет добиться его закрытия без лишних скандалов в публичном пространстве.

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