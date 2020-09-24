Высший антикоррупционный суд похоронил «дело Роттердам +»

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказался возобновлять «дело «Роттердам+», сообщил Центр противодействия коррупции на своих страницах в Twitter и Facebook в четверг по результатам заседания суда.

При этом ЦПК заявил, что оспорит принятое решение в Аппеляционной палате ВАКСа.

В ЦПК указали, что суд рассматривал вопрос возобновления «дела «Роттердам+» по жалобе экс-депутата и экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о его закрытии.

Как сообщалось, 28 августа в САП заявили, что «дело «Роттердам+» закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжалось. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что решение о закрытии т.н. «дела «Роттердам +» противоречит принципам верховенства права, поэтому обжалует его у генерального прокурора и и.о. руководителя САП.