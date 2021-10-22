Узбекистан не будет размещать у себя войска США

Узбекистан не намерен размещать на своей территории военных США, но готов к обмену разведданными с Вашингтоном в рамках общей борьбы с терроризмом. Об этом заявил в пятницу в интервью российским СМИ министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Я хочу еще раз подтвердить, что этот вопрос не стоит, не обсуждается и не поднимался. Что касается взаимодействия с какой-либо страной, независимо от того, будет ли это Америка или другая страна, мы в рамках международной практики, международного права, на основе тех международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма», — сказал он.

Камилов отметил, что Узбекистан не имеет ничего против обмена разведывательной информацией спецслужбами в целях предотвращения терактов. Но при этом необходимо учитывать всю специфику этого процесса, не допуская раскрытия «ценных источников», обратил внимание глава МИД.