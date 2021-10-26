В Киеве уже 70% жилых домов подключили к отоплению

По состоянию на утро вторника, 26 октября, отопление включили в 5,6 тыс. жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, что составляет 70%, сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, к теплу подключены 700 домов объединения совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива, ведомственных инвестиционных и т.п., что составляет 20%.

«Эти дома, как и заведения социальной сферы — детсады, больницы и школы, подключаются по индивидуальным заявкам органов правлений. Без соответствующих обращений дома подключить не могут. Поэтому я призываю представителей органов правлений, управляющих домов либо подать соответствующую заявку, либо проинформировать жильцов дома о дате старта отопления», — приводит слова Пантелеева пресс-служба КГГА.

Замглавы КГГА напомнил, что тарифы на тепло КП «Киевтеплоэнерго» для населения повышаться не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2 млрд грн, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и не допустить роста тарифов на тепло для населения.

Также, по информации КГГА, проведен комплекс ремонтных работ и реконструкция тепловых сетей и объектов теплогенерации. В 2021 году заменили более 70 км теплосетей на самых аварийных участках.