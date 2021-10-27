Ночью мороз, а днем почти «бабье лето»: какой будет погода в Украине

Сегодня, 27 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха днем составит днем +8 +13 градусов, а ночью ударят морозы до −7.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях столбики термометра днем поднимутся до +9 +12 градусов, а ночью упадут до 0 −3. На севере страны температура воздуха днем поднимется до +9 +12, а ночью снизится до 0 +2. В восточных областях днем синоптики прогнозируют до +8 +11 градусов, а ночью до −4 −7. На юге страны днем столбики термометра покажут +10 +13, а ночью будут колебаться в пределах от 0 + 10. В центральных областях синоптики обещают днем до +9 +13, а ночью до −1 −3 градусов.
Сегодня в столице будет сухая и ясная погода. Температура воздуха днем составит +10 +12 градусов, а ночью упадет до 0 +2.
Согласно прогнозу, в Украине 28-29 октября сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатском регионе, 28 октября и восточных областях местами 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в западных и южных областях местами 15-18°.
В столичном регионе 28-29 октября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 9-14°.
Синоптики в Украине на выходных осадков не прогнозируют. Температура ночью 0-6° тепла, на юге 3-8°; днем 9-15°, в западных областях 12-17°.
В Киевской области 30-31 октября сохранится сухая погода. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.
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