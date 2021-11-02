Facebook отказалась от системы распознавания лиц

Руководство социальной сети Facebook решило отказаться от использования системы распознавания лиц,

«Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались на ее использование, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании Meta, которой принадлежит соцсеть.

Пользователи жаловались, что система позволяет администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.