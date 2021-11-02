Войти
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
официально
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Беларусь начала поставку в Украину электроэнергии в рамках «аварийной помощи»

516
Беларусь начала поставку в Украину электроэнергии в рамках «аварийной помощи»

Беларусь в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет, сообщила во вторник пресс-служба местного Министерства энергетики.

«Второго ноября с 14.00 (13.00 по Киеву, — Ред.) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что «о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет».

«Поставки будут осуществляться до 21.00», — уточнили в пресс-службе.

При этом источник «Страны» на энергорынке рассказал, что запрос Украины — вынужденная мера из-за дефицита резерва поддержки частоты.

«Не хватало свой мощности — ТЭС не успевали набрать мощность из-за дефицита угля», — сказал источник.

Читайте также: Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но пока готовы терпеть

По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с Беларусью о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).

«Ведутся переговоры о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. Объём — 400 МВт. Если договорятся, то импортировать будет ООО „ТЕТ-Групп“. Хотят выкупать суточные аукционы на сечение», — сказал источник.

Беларусь, электроэнергия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016