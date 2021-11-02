Беларусь начала поставку в Украину электроэнергии в рамках «аварийной помощи»

Беларусь в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет, сообщила во вторник пресс-служба местного Министерства энергетики.

«Второго ноября с 14.00 (13.00 по Киеву, — Ред.) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что «о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет».

«Поставки будут осуществляться до 21.00», — уточнили в пресс-службе.

При этом источник «Страны» на энергорынке рассказал, что запрос Украины — вынужденная мера из-за дефицита резерва поддержки частоты.

«Не хватало свой мощности — ТЭС не успевали набрать мощность из-за дефицита угля», — сказал источник.

По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с Беларусью о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).

«Ведутся переговоры о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. Объём — 400 МВт. Если договорятся, то импортировать будет ООО „ТЕТ-Групп“. Хотят выкупать суточные аукционы на сечение», — сказал источник.