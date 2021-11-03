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В Украине за 24 тысячи гривен можно стать офицером

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В Украине за 24 тысячи гривен можно стать офицером
На базе Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского открыли четырехмесячные курсы для желающих стать офицерами ВСУ. Стоимость обучения — 24 тыс. грн.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

«Нет желания учиться 4-5 лет в военном вузе или на годовых курсах? Если у тебя уже есть гражданское высшее образование и 24 тыс. гривен — офицером можно стать за четыре месяца!» — говорится в сообщении.

Сообщается, что четырехмесячные офицерские курсы проводятся на кафедре военной подготовки главного вуза ВСУ — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (г. Киев). Подготовку могут пройти граждане, имеющие степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

Вместе с тем подчеркивается, что военнослужащие на кафедру военной подготовки не принимаются.

Готовят на курсах по двум специальностям: «Применение артиллерийских подразделений» и «Применение механизированных подразделений».

Учеба проходит ежедневно с понедельника по субботу.

Стоимость обучения за четыре месяца — 24 тыс. грн.

В этом году курсантов уже набрали. Следующий набор стартует с февраля 2022: прием заявлений — с февраля по октябрь, проведение вступительных экзаменов — с апреля по октябрь.

Кандидаты на обучение представляют следующие документы:

— Заявление (выдает Отборочная комиссия НУОУ);
— Копия паспорта гражданина Украины (ст. 1, 2, 3, 11) — 2 шт.;
— Копия карты налогоплательщика — 2 шт.;
— Копия свидетельства о приписке (кроме девушек) или военном билете (все страницы) — 1 шт.;
— Автобиография, составленная ​​собственноручно;
— Фото 3×4 — 4 шт. (цветные);
— Копия диплома не ниже бакалавра и приложения успешности — 1 шт.;
— Копия удостоверения участника боевых действий (при наличии) — 1 шт.;
— Оригинал медицинской справки по ТЦК и СП (военкомату) о пригодности к обучению на кафедре военной подготовки — предоставляется после прохождения военно-врачебной комиссии в военкомате по месту учета или регистрации. Направление на ВВК выдает Отборочная комиссия НПО.

Отмечается, что наличие вышеупомянутого комплекта документов и положительное заключение ВВК предоставляет право (допуск) кандидату к сдаче вступительных экзаменов:

— оценка уровня физической подготовки граждан;
— оценка усвоения гражданами программы допризывной подготовки;
— профессионально психологический отбор.

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Обучение для лиц, получающих высшее образование, проводится в течение 2 лет по 11 военным специальностям. Стоимость та же — 24 тыс. грн (оплата по семестрам по 6 тыс. грн).

Адрес отборочной комиссии: Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, г. Киев, 03049, ул. Авиаконструктора Антонова, 2/32 (КПП № 3), каб. 2а.

ВСУ
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