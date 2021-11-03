В Киеве проходит Марш «антивакцинаторов»

В столице на площади возле Верховной Рады проходит марш за права или так называемый марш «антивакцинаторов».

Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек. Акция началась в 8 утра.

Основные требования — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав людей.

Люди скандируют лозунги: «Нет ограничению прав и свобод», «Скажи нет COVID геноциду», «Скажи нет обязательной COVID вакцинации».

Как сообщают СМИ, позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал. Часть активакцинаторов пришли под Офис президента, чтобы передать своё обращение Владимиру Зеленскому.

Время от времени они ссорятся с полицией.