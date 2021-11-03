В ГБР до сих пор не знают, кто был за рулем автомобиля депутата Трухина во время ДТП

Государственное бюро расследований до сих пор не завершило экспертизы, которые должны показать, кто был за рулем автомобиля народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Трухина во время резонансного ДТП.
Об этом отмечается в ответе ведомства на запрос «Капитала».
«В части поднятого в Вашем обращении вопроса о том, находился ли Трухин А.М. за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия, сообщаем, что в настоящее время в уголовном производстве назначены соответствующие судебные экспертизы, по результатам проведения которых можно будет дать ответ на указанный вопрос», — заявили там.
Также у ГБР нет видеозаписи момента столкновения автомобилей.
«С целью установления указанных обстоятельств в ходе досудебного расследования изъяты видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации приближены к моменту ДТП. Вместе с этим, видеозапись непосредственного столкновения транспортных средств в настоящее время в уголовном производстве отсутствует» — признали там.
Не знают в ГБР и то, находился ли депутат Трухин в момент дорожно-транспортного происшествия под действием алкоголя или других наркотических средств. Там не в курсе, проводились ли вообще полицией сразу после ДТП соответствующие исследования.
«В имеющихся материалах уголовного производства отсутствуют какие-либо документы о проведении на начальном этапе расследования после ДТП исследований на предмет наличия-отсутствия в крови Трухина А.М. вышеуказанных веществ», — заявили в ведомстве.
Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще 23 августа.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.
Тогда же СМИ сообщали, что депутат был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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