Уруский написал заявление об отставке

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление об отставке.

«Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», — написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что сегодня в Раде могут представить новых кандидатов на министерские посты.