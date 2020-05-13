ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% по итогам года

ВВП России по итогам 2020 года снизится на 4,5%, следует из прогноза Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В документе, опубликованном на сайте организации, такой прогноз объясняется негативными последствиями пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ в марте.

В ЕБРР отметили, что на макроэкономическую ситуацию в России повлияли как резкое падение нефтяных котировок, так и снижение деловой активности. При этом в банке отметили, что накопленные резервы должны помочь России справиться с кризисом. Там предположили, что уже в следующем году рост ВВП составит 4%, что позволит отчасти компенсировать нынешние потери. Однако все зависит от дальнейшей ситуации на нефтяном рынке и продолжительности ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В начале апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года. В частности, по его мнению, возможно развитие умеренного сценария, при котором падение ВВП составит 3–5%.

В конце апреля Банк России спрогнозировал, что с учетом обвала экспорта ВВП России в этом году снизится на 4-6%. Как считает регулятор, в 2021 году рост экономики составит 3–5%, а в 2022-м — 1,5–3,5%.

В начале мая в Еврокомиссии подсчитали, что объем ВВП России по итогам 2020 года снизится на 5%. Это вдвое больше, чем в 2015 году, когда страна попала под западные санкции.