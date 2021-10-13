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Стефанчук пообещал «решить» вопрос с законом об олигархах

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Стефанчук пообещал «решить» вопрос с законом об олигархах

Верховная Рада найдёт решение относительно подписания законопроекта об олигархах после рассмотрения 12-ти проектов постановлений, блокирующих эту возможность, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

«Давайте мы сначала отклоним те 12 постановлений (блокирующих подписание законопроекта спикером и передачу его на подпись президенту — Ред.)... Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные, а найдем правильное решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал», — объяснил Стефанчук в комментарии журналистам в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что нельзя то и это, но сегодня это требование времени, и мы должны сделать все, чтобы этот первый шаг был сделан и дальше мы перешли к формированию другого законодательства: антитрастового, законодательства, регулирующего деятельность политических партий, чтобы снизить влияние олигархов. Поэтому я думаю, что после того, как будет отклонено 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос (о подписании законопроекта об олигархах — Ред.) решить правильно», — добавил руководитель парламента.

Согласно Регламенту и Конституции, законопроект должен подписать спикер и передать документ на подпись президенту. При этом парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах в то время, когда спикером был еще Дмитрий Разумков. Следовательно, он и должен подписать этот законопроект. Cогласно решению Конституционного суда Украины (КС) от 9 октября 2007 года (№ 7-рп/2007) о толковании ст.94 Основного закона, все действия предыдущего председателя парламента являются юридически значимыми и требуют продолжения в случае необходимости. При этом толкование КС касается прежде всего спикеров разных созывов, а не одного и того же.

«Такой ситуации ещё не было, поэтому, я думаю, мы найдем вариант. В истории Верховной Рады был только один законопроект, который не был подписан председателем Верховной Рады Украины. И я очень не хотел бы, чтобы появлялись и другие. Потому что воля зала изъявлена, и это не правильно, чтобы один человек блокировал волю 280 народных депутатов», — отметил Стефанчук.

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При этом он подчеркнул, что в Регламенте парламента нет нормы, согласно которой «только конкретный спикер» должен подписывать законопроекты. «Там просто сказано, что законы подписываются председателем Верховной Рады Украины», — добавил Стефанчук.

олигархи, Руслан Стефанчук
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