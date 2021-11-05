Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед

Украина имеет запасы топлива на атомных станциях, рассчитанные на 1,5 года работы, сообщил министр энергетики Герман Галущенко

"По состоянию на данный момент резерв ядерного топлива, закупленного наперед, дает возможность абсолютно спокойно проходить ОЗП. На сегодня есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440", – отметил Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, создавая преграды относительно поставок топливных ресурсов, Российская Федерация имеет возможность повлиять на ограничение поставок ядерного топлива, поскольку половина блоков АЭС работают на российском топливе.

Вместе с тем, учитывая имеющиеся запасы, Галущенко заверил, что такие ограничения, если они будут, не повлияют на работу АЭС.

"В этом плане мы чувствуем себя абсолютно спокойно", – подчеркнул он.