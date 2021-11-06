При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек

Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

«Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале — ред.) Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком... По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен», — написала она на своей странице в Facebook, также выразив соболезнования родным погибших.