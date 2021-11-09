KSE заметила стабилизацию заболеваемости COVID-19 в Украине

Вторую неделю подряд госпитализации и обнаруженные случаи COVID-19 находятся на «плато», разрыв между госпитализациями и выписками сократился до 6% по сравнению с 50% на прошлой неделе, свидетельствуют данные экспертов Киевской школы экономики (КШЭ).

«Риск возобновления роста все еще высок. Однако, чтобы предотвратить это, критичны три пункта: наращивание темпов вакцинации, соблюдение карантинных ограничений и масочный режим включительно для вакцинированных», — сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Кроме того, он напомнил, что 91% госпитализированных пациентов с COVID-19 не вакцинированы.

Ганиченко также сказал, что текущая смертность в 1,5/2 раза меньше пиковых значений 2021 года отдельных Европейских стран.

По прогнозам KSE, ожидается стабилизация количества ковидных пациентов уже в течение недели.