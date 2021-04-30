В Киевской и Николаевской областях отменили «красный» уровень эпидопасности

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отменила «красный» уровень эпидемиологической опасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Государственная комиссия решила отменить с 00.00 1 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале в пятницу.

Отметим, что сейчас ни в одной области уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).