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Поляки продают Ахметову Идея Банк

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Поляки продают Ахметову Идея Банк

Польский Getin Holding S.A. 10 ноября заключил соглашение (conditional agreement) об условиях продажи принадлежащего ему Идея Банк Первому украинскому международному банку (ПУМБ) Рината Ахметова, говорится в сообщении Getin в ночь на четверг.

«Передача акций Идея Банк состоится при выполнении условий, изложенных в соглашении. Ожидается, что передача акций банка состоится не позднее 25 февраля 2022 год или другого более позднего срока, который может быть согласован сторонами», — сказано в релизе.

Согласно ему, цена продажи будет эквивалентом в евро общих чистых активов банка по итогам 2021 финансового года (проверенный независимым аудитором), помноженным на коэффициент 1,072 плюс чистая прибыль банка в период с 1 января 2022 года до последнего дня месяца, предшествующего месяцу, в котором последнее предварительное условие выполнено покупателем, но не более чем 45 млн грн (эквивалент PLN6,86 млн) и за вычетом общей суммы дивидендов, выплаченных банком за 2021 год до даты закрытия сделки.

«В случае, если полученная прибыль будет отрицательной, базовая сумма будет соответственно уменьшена», — уточняется в релизе.

В соответствии с заключенным соглашением, Getin Holding на момент передачи акций получит указанную выше цену продажи за вычетом 95 млн грн, которые удерживаются покупателем для обеспечения его потенциальных требований, связанных с качеством кредитного портфеля Банка, а затем выплачиваются продавцу двумя частями после первой и второй годовщины сделки. Цена после ее даты может быть пересмотрена в отношении генерируемой прибыли и выплаченных дивидендов.

Среди условий сделки — ее согласование в АМКУ и НБУ, передача определенных активов подконтрольного Getin Holding финансовой компании ООО «Нью Финанс Сервис» покупателю, указанному ПУМБ.

Польский владелец уточняет, что на 30 сентября 2021 г. совокупные активы Идея Банка составляли PLN883,24 млн, общий капитал — PLN184,67 млн.

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Это была уже не первая попытка Getin Holding продать дочерний украинский банк. Как сообщалось, в июне 2020 года была расторгнута сделка по продаже банка частному инвестору и украинской инвесткомпании Dragon Capital: стороны не смогли согласовать ее коммерческие условия в установленный договором срок. Позже Dragon Capital купил «Юнекс Банк» у Смарт-Холдинга Вадима Новинского.

ПУМБ, Idea Bank
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