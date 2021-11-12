Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

На Донбассе в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве погибли двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем», — сказано в сообщении в Facebook.
Также в направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов», — сообщили в штабе.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
В свою очередь 79 отдельная десантно-штурмовая бригада в Facebook сообщила, что погибли подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.
«С грустью сообщаем, что сегодня, 12 ноября 2021 года, в нашей десантной семье произошло горе. При выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович. Непоправимая утрата для страны, для десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев», — говорится в сообщении.
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