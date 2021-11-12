ЕС запросил данные у РФ касательно ее войск войсках на границе с Украиной

Евросоюз запросил информацию у Москвы в связи с утверждениями о концентрации российских военных у границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу журналистам высокопоставленный источник во внешнеполитической службе ЕС.
«США на прошлой неделе поделились с нами информацией об увеличении численности российских военных у границы. Эта информация вызывает у нас озабоченность, и мы запросили у России информацию об этом», — сказал источник.
Он также подчеркнул, что ЕС не считает, что существует какая-либо связь между концентрацией сил у границы с Украиной и миграционной ситуации в Беларуси.
В последние дни в ряде СМИ неоднократно появлялись сообщения со ссылками на источники о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Эти утверждения опровергала как российская, так и украинская сторона.
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