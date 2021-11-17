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Около 6 тыс. компаний смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

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Около 6 тыс. компаний смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

Программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года, в ней может принять участие 6 тыс. субъектов бизнеса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Около 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего», — сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Он уточнил, что средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через «Дию». На это в 2021 году будет предусмотрено 3 млрд грн и столько же — на следующий год с возможностью расширения финансирования.

«Это отдельная программа из общего фонда бюджета», — уточнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что указанные выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий.

При этом средства можна будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.

выплаты, вакцинация, Денис Шмыгаль
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