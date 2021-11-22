Лукашенко назвал условие проведения переговоров с Тихановской

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, назвав их «предателями». Такую оценку своим политическим противникам он дал в интервью Би-би-си.

«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около €400 тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», — заявил Лукашенко.

Он сравнил ситуацию с оппозицией в Беларуси с российской, а лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую — с Алексеем Навальным. «Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры», — сказал Лукашенко. После чего добавил, что, по его мнению, «Навальный — это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров».

Напомним, после выборов 9 августа 2020 года Тихановская покинула Беларусь и получила убежище в Литве. Она заявила, что ее вынудили покинуть страну. Минск требовал ее экстрадиции, но власти Литвы отказали.