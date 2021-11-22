Лукашенко назвал условие проведения переговоров с Тихановской

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, назвав их «предателями». Такую оценку своим политическим противникам он дал в интервью Би-би-си.
«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около €400 тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», — заявил Лукашенко.
Он сравнил ситуацию с оппозицией в Беларуси с российской, а лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую — с Алексеем Навальным. «Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры», — сказал Лукашенко. После чего добавил, что, по его мнению, «Навальный — это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров».
Напомним, после выборов 9 августа 2020 года Тихановская покинула Беларусь и получила убежище в Литве. Она заявила, что ее вынудили покинуть страну. Минск требовал ее экстрадиции, но власти Литвы отказали.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016