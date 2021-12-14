Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам лишения свободы

Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков.

Об этом сообщила во вторник СМИ пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — отметила она.

Тихановского обвинили в том, что он и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. «Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», — утверждают власти.

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы. Также были задержаны несколько его соратников.