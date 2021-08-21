Тихановская призвала МВФ заблокировать доступ Лукашенко к ресурсам

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд (МВФ) и США заблокировать режиму Александра Лукашенко доступ к средствам МВФ. Доступ должен быть заблокирован до проведения новых выборов в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Тихановская направила письмо директору МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен.

Там она выразила мнение, что доступ режима Лукашенко к средствам международного резервного актива и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

«Средства, предназначенные для народа, на деле пойдут на репрессии против белорусов», — уверена Тихановская.

Оппозиционер заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы, по ее словам, не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти.

Ранее МВФ приостанавил доступ Афганистана к ресурсам.