Тихановская призвала МВФ заблокировать доступ Лукашенко к ресурсам

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд (МВФ) и США заблокировать режиму Александра Лукашенко доступ к средствам МВФ. Доступ должен быть заблокирован до проведения новых выборов в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Тихановская направила письмо директору МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен.
Там она выразила мнение, что доступ режима Лукашенко к средствам международного резервного актива и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.
«Средства, предназначенные для народа, на деле пойдут на репрессии против белорусов», — уверена Тихановская.
Оппозиционер заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы, по ее словам, не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти.
Ранее МВФ приостанавил доступ Афганистана к ресурсам.
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