Тихановская рассказала, когда Лукашенко покинет пост президента

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — сказала Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос о том, каким образом она собирается этого добиться, Тихановская выразила надежду на рост давления на власти Беларуси.

«Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», — выразила надежду Тихановская.

По ее словам, многим людям в Беларуси кажется, что ничего не меняется, однако в действительности «за последние шесть месяцев изменилась вся страна». «Никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства», — уверена оппозиционерка.

Она также отметила, что есть люди, которые «хотели бы более агрессивной революции», но сама она верит в «мирный протест» и выступает за «мирное решение».

Тихановская выразила благодарность Евросоюзу «за все, что он сделал», но вместе с тем посетовала на бюрократию, из-за которой, по ее мнению, ЕС медленно действует. «Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее», — сказала она.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.