Тихановская рассказала, когда Лукашенко покинет пост президента

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.
«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — сказала Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Отвечая на вопрос о том, каким образом она собирается этого добиться, Тихановская выразила надежду на рост давления на власти Беларуси.
«Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», — выразила надежду Тихановская.
По ее словам, многим людям в Беларуси кажется, что ничего не меняется, однако в действительности «за последние шесть месяцев изменилась вся страна». «Никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства», — уверена оппозиционерка.
Она также отметила, что есть люди, которые «хотели бы более агрессивной революции», но сама она верит в «мирный протест» и выступает за «мирное решение».
Тихановская выразила благодарность Евросоюзу «за все, что он сделал», но вместе с тем посетовала на бюрократию, из-за которой, по ее мнению, ЕС медленно действует. «Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее», — сказала она.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016