США не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России

США четко обозначили, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные средства, в том числе экономические, против России, заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
«С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств — экономических и прочих — для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен — Ред.) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.
Она отметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.
По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, и кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной по этой проблеме.
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