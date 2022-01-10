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Госдеп после переговоров с РФ предупредил о новых санкциях

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Госдеп после переговоров с РФ предупредил о новых санкциях

Вашингтон готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России и ужесточить экспортный контроль, а также оказывать помощь союзникам в случае вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман на брифинге по итогам переговоров о гарантиях безопасности с представителями России.

Она добавила, что в ходе беседы с заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым четко дала понять, что США готовы к жестким санкциям. По ее словам, эти меры, в случае их применения, будут гораздо более жесткими, чем в 2014 году.

Россия, по ее словам, надо сделать выбор: либо начать деэскалацию ситуацию на границе с Украиной либо столкнуться с последствиями.

По мнению Шерман, возвращение российских вооруженных сил от границы России и Украины в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по вторжению в Украину.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, она заявила: «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос». «Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться, путем возвращения войск в казармы, ...либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», — сказала дипломат.

Отметим, Рябков заявил, что никаких планов нападать на Украину у России нет.

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Переговоры России и США прошли в Женеве 9 и 10 января. На встрече 10 января присутствовали также представители оборонных ведомств.

Россия, США, отношения с Россией
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