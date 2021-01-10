Лукашенко обещает к концу года подготовить проект новой Конституции

Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью российскому телевидению.

«Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», — сказал глава государства.

О внесении изменений в Основной закон страны Лукашенко заявил в конце июня. Он говорил, что Конституция нуждается в «решительных изменениях», в том числе в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти.

В августе белорусский лидер допустил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. Такое заявление он сделал на фоне массовых протестов оппозиции после выборов главы государства 9 августа.

В ноябре Лукашенко заявил, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а для того, чтобы следующий президент не смог развалить страну.