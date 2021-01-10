Лукашенко обещает к концу года подготовить проект новой Конституции

Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью российскому телевидению.
«Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», — сказал глава государства.
О внесении изменений в Основной закон страны Лукашенко заявил в конце июня. Он говорил, что Конституция нуждается в «решительных изменениях», в том числе в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти.
В августе белорусский лидер допустил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. Такое заявление он сделал на фоне массовых протестов оппозиции после выборов главы государства 9 августа.
В ноябре Лукашенко заявил, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а для того, чтобы следующий президент не смог развалить страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016