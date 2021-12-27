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«Не больше двух сроков для президента»: в Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию

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«Не больше двух сроков для президента»: в Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию

В Беларуси обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для всенародного обсуждения. Документ опубликован в понедельник на портале Национального центра правовой информации.

  • Проект новой Конституции Беларуси предполагает запрет на финансирование выборов в республике иностранными государствами, гражданами и организациями.
  • Документ предусматривает, что одно и то же лицо не сможет занимать пост президента республики больше двух сроков.
  • Изменения, ограничивающие количество президентских сроков, начнут действовать со дня вступления в должность нового президента.
  • Всебелорусское народное собрание станет в стране высшим представительным органом. Оно получит право смещать президента в случае нарушения им основного закона или совершения госизмены.
  • Всебелорусское собрание вправе ввести на территории страны чрезвычайное или военное положение «в случае бездействия президента».
  • Этот орган также будет по предложению президента принимать решение о направлении военнослужащих за пределы страны.
  • Зафиксированная в Конституции Беларуси цель сохранять нейтралитет и безъядерный статус в проекте нового основного закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.
  • Президент Беларуси «в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки» сможет стать пожизненным членом Совета Республики. Из этого следует, что Лукашенко сможет быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.
  • Срок полномочий парламента Беларуси увеличен до пяти лет. Полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. Выборы палат назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.
  • Всебелорусское народное собрание «дает предварительное согласие президенту на назначение на должность премьер-министра».
  • Премьер-министр должен будет ежегодно информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программы социально-экономического развития страны.
  • Председатель и члены ЦИК избираются на пять лет и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.

Изменение Конституции Беларуси будет считаться одобренным, если за него проголосуют более 50% участников референдума. Проект предусматривает минимальную явку в 50%.

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На фоне протестов в Беларуси, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. Также планируется сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.

Беларусь, Конституция
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