«Не больше двух сроков для президента»: в Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию

В Беларуси обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для всенародного обсуждения. Документ опубликован в понедельник на портале Национального центра правовой информации.

Проект новой Конституции Беларуси предполагает запрет на финансирование выборов в республике иностранными государствами, гражданами и организациями.

Документ предусматривает, что одно и то же лицо не сможет занимать пост президента республики больше двух сроков.

Изменения, ограничивающие количество президентских сроков, начнут действовать со дня вступления в должность нового президента.

Всебелорусское народное собрание станет в стране высшим представительным органом. Оно получит право смещать президента в случае нарушения им основного закона или совершения госизмены.

Всебелорусское собрание вправе ввести на территории страны чрезвычайное или военное положение «в случае бездействия президента».

Этот орган также будет по предложению президента принимать решение о направлении военнослужащих за пределы страны.

Зафиксированная в Конституции Беларуси цель сохранять нейтралитет и безъядерный статус в проекте нового основного закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.

Президент Беларуси «в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки» сможет стать пожизненным членом Совета Республики. Из этого следует, что Лукашенко сможет быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.

Срок полномочий парламента Беларуси увеличен до пяти лет. Полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. Выборы палат назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.

Всебелорусское народное собрание «дает предварительное согласие президенту на назначение на должность премьер-министра».

Премьер-министр должен будет ежегодно информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программы социально-экономического развития страны.

Председатель и члены ЦИК избираются на пять лет и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.

Изменение Конституции Беларуси будет считаться одобренным, если за него проголосуют более 50% участников референдума. Проект предусматривает минимальную явку в 50%.

На фоне протестов в Беларуси, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. Также планируется сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.