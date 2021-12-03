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Лукашенко не будет «вышвыривать» западных дипломатов из-за новых санкций

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Лукашенко не будет «вышвыривать» западных дипломатов из-за новых санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти страны не будут «вышвыривать» западных дипломатов в связи с новыми санкциями.

«Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права», — цитирует Лукашенко агентство БелТА с совещания с правительством страны.

Лукашенко посоветовал успокоиться тем, кто пакует чемоданы, и положить их обратно. «Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать», — отметил Лукашенко. «Ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — заверил также белорусский лидер.

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2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций по Беларуси, в него включены 17 физлиц и 11 организаций. Министерство финансов США также ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Беларуси, запретив операции с новыми долговыми обязательствами, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в стране в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады.

Беларусь, Александр Лукашенко
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