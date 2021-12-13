Спикер Стефанчук поддерживает идею онлайн-голосований в Раде

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поддерживает идею ввести систему онлайн-голосований в украинском парламенте.
«Когда два года назад я внес идею о возможности онлайн-голосований в Раде, многие коллеги сразу восприняли ее негативно, что, мол, это неправильно, что это унижение прав оппозиции. Но надо учитывать, что в мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать. Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5. Мы — единственный законодательный орган, и у нас нет варианта, чтобы в случае чего все-таки собраться и принять важное для государства решение. Можно даже ограничить перечень решений, которые могут быть представлены таким образом», — сказал спикер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом он подчеркнул, что онлайн-голосование является техническим вопросом.
«Думаю, министр цифровой трансформации в ближайшее время представит концепцию: как он это видит, и какие технические решения нужны для этого. Если у нас будет гарантия от ведущих компаний и техническое решение, к которому будет доверие, то стоит попробовать на каком-то уровне начать внедрять. Важно, чтобы в критических ситуациях у нас были предохранители», — уточнил Стефанчук.
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