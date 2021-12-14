Цена газа в Европе поднялась выше $1500

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник преодолела отметку $1 450 за 1 тыс. куб. м впервые с октября, а через несколько минут и $1 500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 17:34 по Киеву находилась на отметке в $1 424 за 1 тыс. куб. м, однако затем резко пошла в рост. И уже в 17:48 преодолела $1 450 за 1 тыс. куб. м, а в 18:06 — и $1 500 за 1 тыс. куб. м, или 128,8 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Утром на открытии торгов индекс TTF взлетел выше $1 400 за 1 тыс. куб. м, однако затем опускался ниже $1 350 за 1 тыс. куб м.