Мебель в гостиную: на что обратить внимание при выборе?

Гостиная — едва ли не самое оживленное место в доме. Именно здесь по вечерам собираются члены семьи, чтобы обменяться новостями и впечатлениями о прошедшем дне. В этой комнате принимают гостей, проводят время с друзьями, смотрят фильмы и играют в игры. Само собой разумеется, что здесь должно быть тепло и уютно. Но создать желаемую обстановку точно не получится, если недостаточно внимательно подобрать мебель в гостиную. Чтобы справиться с непростой задачей, нужно сравнить ряд факторов и определиться, что необходимо именно вашему помещению в соответствии с его особенностями.

Что учитывать при выборе мебели для гостиной

Визуальная составляющая является одной из самых важных. От того, какие эмоции вызывает обстановка, во многом зависят внутреннее состояние и настроение. Перед приобретением предметов интерьера стоит задуматься, какой стиль вам импонирует.

Не менее важно учесть:

тонкости оформления дизайна гостиной;

сочетание цветов и материалов;

размеры помещения.

Безусловно, гораздо проще создавать «с нуля». Тогда еще на ранних этапах можно понять, какие отделочные материалы приобрести, с чем они будут сочетаться. Однако купить мебель в гостиную с уже законченным ремонтом и даже продуманным до мелочей интерьером тоже не составит труда. Органичное сочетание стилей, например, классики и модерна или минимализма и хай-тека, всегда смотрится выигрышно и интересно. Нужно понять, какой вариант подходит именно вам. При возникновении сложностей всегда можно обратиться к дизайнеру. Он подберет оптимальную мебель с учетом всех ваших пожеланий.

Какие предметы мебели подойдут для гостиной

Здесь прежде всего нужно определиться, для каких целей будет использоваться комната. Например, если она ориентирована на встречи с друзьями, стоит обязательно поставить здесь большой диван, на котором с максимальным комфортом смогут разместиться несколько человек. Если же помещение выполняет функцию столовой, понадобятся обеденный стол и сервант.

В целом же, перед покупкой рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

размеры помещения — после меблировки должно оставаться достаточно места для свободного перемещения;

сочетание предметов друг с другом — желательно, чтобы они визуально создавали единую композицию;

удобство использования — комната должна быть не только красивой, но и практичной, например, может потребоваться обустроить зону для хранения вещей, посуды, книг и пр.

Учитывая все эти факторы, создать место, времяпровождение в котором будет вызывать только приятные эмоции, не составит труда.

Стенка для гостиной — удобное и современное решение

Вне зависимости от того, как расположены другие предметы мебели, практически всегда в гостиной устанавливают так называемую стенку или же хотя бы ее часть в составе шкафа и комода. Это изделие не теряет актуальности уже много лет, что неслучайно. Стенка может стать как частью интерьера, так и его ключевым элементом. Ее наполнение можно собрать под себя, это могут быть специальная зона для установки телевизора или домашнего кинотеатра, открытые полки, стеллажи, шкафы, тумбы и пр.

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