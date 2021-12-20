«Омикрон» заражает привитых и переболевших

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем вариант «дельта». Он заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант",— сообщил Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает Reuters. "И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут быть заражены или повторно заражены«,— сказал глава ВОЗ.

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус уже говорил, что темпы распространения «омикрона» выше, чем у других вариантов коронавируса. По его словам, распространение вируса нельзя будет остановить одной только вакцинацией от коронавируса. Глава ВОЗ призвал для защиты от вируса носить медицинские маски, соблюдать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.

В своем докладе ВОЗ отмечала, что омикрон-штамм несет «очень высокие» глобальные риски и, скорее всего, распространится по всему миру. Опасения связаны с тем, что у «омикрона» зафиксировано беспрецедентное количество мутаций в спайковом белке, что делает этот вариант заразнее предшественников.