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Trussardi Jeans - уникальный стиль, довершенный деталями

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Trussardi Jeans - уникальный стиль, довершенный деталями

История пишется упорными людьми, и семья Труссарди является одними из ярчайших представителей сильных и решительных личностей. Корнями история бренда уходит еще в 1910 год.

В городе Бергамо появилась небольшая мастерская, которая занималась изготовлением кожаной амуниции для лыжников и других аксессуаров. Учитывая недалекое расположение горного курорта такая идея была не нова, и чтобы выделится среди множества конкурентов, нужно было что то выдумать.

Данте, именно так звали основателя, изобрел способ выделки кожи и начал производить просто великолепные по качеству перчатки. Многие покупатели не раз потом возвращались в Бергамо, просто чтобы зайти в лавку и приобрести себе новую пару.

Не смотря на это такой небольшой масштаб компании оставался неизменным до 1970 года, пока к управлению не пришел Никола Труссарди. Он был достаточно опытен и имел за плечами экономическое образование, что позволило объединить производственные лекала с грамотным планированием и организацией. Компания методично расширила свой ассортимент, пока не начала выпускать мужскую обувь. В то время кожа была достаточно грубой и дубовой. Фирменные товары же наоборот демонстрировали великолепное качество, мягкость и практичность материалов. В 80-е бренд разделили на несколько линеек. Так появился Trussardi Jeans.

Такое разделение позволило фирме масштабировать бизнес и делегировать направления разным фабрикам. Это только улучшило итоговый результат, ведь специалисты трудятся в соответствии своей специализации. Со временем лейбл занял свое почетное место среди известных итальянских знатоков ремесла выделки. Хотя ранее он концентрировался на изготовлении классических туфель, ботинок и т.д., бренд решил занять и спорт-шик сегмент, предлагая своим покупателям высококачественные премиальные линий кроссовок. Конечно же помимо этого стали появляться первые линейки повседневной одежды и джинсов.

Одной из главных отличительных особенностей марки является ее самобытный характер. Фирма не пытается преследовать тренды, а становится их законодателем. В дизайне прослеживается брендовый стиль, однако каждая коллекция уникальна и предлагает идеи для образов.

Сегодня лейбл стал более доступным обывателю, ибо ранее коллекции были лимитированными и продавались далеко не везде. Сейчас у вас есть возможность приобрести фирменную продукцию официально в Украине. Для этого стоит посетить мультибрендовый интернет-магазин MD Fashion. Здесь собраны все новинки сезона в широком ассортименте, а также нередко появляется возможность купить брендовые вещи со скидкой.

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