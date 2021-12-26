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СМИ назвали предполагаемую дату проведения совета Россия — НАТО

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СМИ назвали предполагаемую дату проведения совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести совет Россия — НАТО 12 января, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

Один из собеседников агентства отметил, что НАТО контактирует с Россией по этому вопросу.

В это же день в Брюсселе планируется провести заседание начальников Генштабов стран, входящих в альянс.

В пятницу, 24 декабря, российский МИД сообщил, что Москва получила предложение от НАТО провести встречу совета Россия — НАТО на уровне послов в январе. Представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что Россия его рассматривает. «Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности», — добавила она.

С предложением провести встречу совета Россия — НАТО Столтенберг выступил еще в июне. Он пояснил, что у сторон есть «много тем для обсуждения», которые отвечают их общим интересам.

Однако, в октябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что альянс не заинтересован в развитии двусторонних отношений с Москвой. По его словам, во время действия совета Россия — НАТО его представители пытались «учить нас жизни» во время обсуждений украинского вопроса. «Вот весь их был интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт», — заключил тогда Лавров.

В начале декабря Столтенберг вновь призвал Москву принять участие в заседании совета, отметив, что НАТО практикует двойной подход в отношениях с ней — сдерживание и диалог.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. На фоне событий 2014 года работа в совете была заморожена, однако некоторые каналы связи сохранялись. В 2016 и 2017 годах состоялись по три заседания совета, в 2018 и 2019 годах — по два. При этом в правилах совета сказано, что встречи на уровне послов должны проводиться не реже одного раза в месяц, на уровне глав МИД, Минобороны и Генштабов — не реже двух раз в год, на уровне глав государств и правительств — по мере возможности.

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В середине декабря Россия передала США и другим членам НАТО свой проект соглашения «о мерах обеспечения безопасности». Одним из требований Москвы было юридическое закрепление нерасширения альянса на восток.

Вашингтон заявил, что не готов соглашаться с требованиями Москвы. В НАТО напомнили, что никогда не давали обещаний не расширяться на восток.

Россия, НАТО
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