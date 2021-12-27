Марунич: И Порошенко, и Медведчук знали о готовящихся обвинениях, но Медведчук не побоялся и не убежал

И бывший президент Украины Петр Порошенко, и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук знали о готовящихся обвинениях, но Медведчук не побоялся и не убежал. Такое мнение высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала UkrLive.

«Можно по-разному относиться к политикам. Медведчук не побоялся не убежать. Кто-то думает, что у него не было информации, какое предупреждение ему готовится? Очевидно, что была. Люди на таком уровне имеют каналы получения информации. У Порошенко тоже была. Но видите... бежал. Я думал, что он такой герой, но, видите ли, не герой», — сказал эксперт.

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

«Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь», — подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки Государственного бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в «дипломатическое турне» по Турции, а затем Польше.

Эта повестка была связана с тем же «делом об угольной госизмене», по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.