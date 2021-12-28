Сотни ведущих мировых СМИ обратили внимание на политически мотивированное обвинение Медведчука

Ряд мировых СМИ обратили внимание на политически мотивированное обвинение председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука по так называемому «угольному делу», сообщает Mignews.

Так, об этом написали Агентство Associated Press, Радио Свобода, ведущая франкоязычная газета Канады La Presse, Washington Post, San Francisco Chronicle, ведущий международный интернет-портал Yahoo, новостное подразделение американской вещательной сети ABC — ABC News, ведущее издание США U.S. News & World Report и The Philadelphia Inquirer, а также Toronto Star, Taiwan News и еще сотни других изданий.

В публикациях напомнили, что Виктора Медведчука обвиняют в посредничестве при закупках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Также СМИ подчеркнули, что недавно по этому делу предъявили обвинения и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

«Украина столкнулась с острой нехваткой ресурсов после того захвата территории, на которой располагались основные угольные шахты страны. Власти обвинили Медведчука в сговоре с должностными лицами администрации Порошенко с целью закупки угля из шахт в контролируемых боевиками районах в 2014-2015 годах в качестве способа финансирования боевиков», — отмечают СМИ.

В то же время такие издания, как Bloomberg, Europa Press, La República, Gulf Times, Columna Digital и Publimetro, Reuters, международный финансовый портал FX Empire, Euronews и ведущее англоязычное издания Канады National Post указали, что у Порошенко и Медведчука отвергли все обвинения.

«Политические партии Порошенко и Медведчука отвергли обвинения, назвав их попыткой отвлечь внимание от собственных проступков и неудач правительства президента Владимира Зеленского», — отмечают СМИ.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.