США планируют к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу

Президент США Джо Байден в четверг объявил о планах к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем, к 2050 году Соединенные Штаты намерены выйти на нулевой уровень выбросов. При этом американский лидер призвал мировое сообщество активизировать усилия по преодолению климатического кризиса, подчеркнув, что ни одна страна не способна решить эту проблему в одиночку.

«США встают на путь по сокращению выбросов вдвое... к концу десятилетия. Эти шаги поставят Америку на путь экономики с нулевым уровнем выбросов не позднее 2050 года», — сказал Байден, открывая организованный Вашингтоном онлайн-саммит по климату.

«Ни одна страна не может урегулировать этот кризис в одиночку. Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать усилия», — продолжил президент США.

Цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост, заявил американский лидер.

«Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет», — отметил американский лидер, говоря о важности борьбы с изменением климата. Он призвал принять решительные меры «для создания экономики, которая будет не только более процветающей, но и более здоровой, справедливой и чистой для всей планеты».

Он отметил, что страны должны принять активные меры для недопущения изменения климата планеты, так как наступившее десятилетие стало решающим в этой борьбе.

«Это десятилетие, в котором мы должны принять решения, чтобы избежать худших последствий в климатическом кризисе. Мы должны стараться сохранить рост мировой температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию... Мы все должны принять решения, этот саммит является нашим первым шагом на пути, по которому мы вместе идем», — отметил Байден.